Büyük aşklarını 7 Haziran'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta nikah masasına taşıyacak olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, düğün hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Arsenal'in yıldız futbolcusu ile güzel oyuncu, önceki gün de Etiler'de bir kuafördeydi. Kuaförden el ele çıkan çift, kiraladıkları VIP minibüse binerken objektiflere yansıdı.
- Saklambaç
- 04.06.2019
- Gazete
Mesut Özil'le evlenmeye hazırlanan Amine Gülşe'ye büyük sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı...
7 Haziran’da Mesut Özil’le evlenecek olan Amine Gülşe’ye dostlarından sürpriz geldi. Gülşe, teknede kendisi için verilen sürpriz bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Büyük aşklarını 7 Haziran'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta nikah masasına taşıyacak olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, düğün hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Arsenal'in yıldız futbolcusu ile güzel oyuncu, önceki gün de Etiler'de bir kuafördeydi. Kuaförden el ele çıkan çift, kiraladıkları VIP minibüse binerken objektiflere yansıdı.
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