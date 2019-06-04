Yakışıklı şarkıcı Cem Belevi ile oyuncu aşkı Zehra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Roma'ya gitti. Genç çift, aşk çeşmesine para atarak dilek tutmayı ihmal etmedi. Roma'dan sonra Floransa'ya geçerek Pisa Kulesi'ni gören ve anı fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren çift, Venedik'te de romantik bir Gondol gezisi yaparak aşk tazeledi...
- Saklambaç
- 04.06.2019
- Gazete
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