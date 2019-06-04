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  • 04.06.2019
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ve sevgilisi , 'te aşk tazeledi

Romantık ıkılı
Yakışıklı şarkıcı ile oyuncu aşkı , geçtiğimiz günlerde 'ya gitti. Genç çift, aşk çeşmesine para atarak dilek tutmayı ihmal etmedi. Roma'dan sonra Floransa'ya geçerek Pisa Kulesi'ni gören ve anı fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren çift, 'te de romantik bir Gondol gezisi yaparak aşk tazeledi...

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