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  • 02.06.2019
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Uçan adam Fedon
'da yaşayan taverna müziğinin usta ismi , önceki gün Torba'daki bir plajda objektife yansıdı. Her zamanki gibi bronz teniyle dikkat çeken 70 yaşındaki sanatçı, denize iskeleden havalı atlayışlar yapıp bakışları üzerine topladı. Ünlü sanatçının havalanarak denize dalması ise " Fedon" esprisi yaptırdı.



Gün boyu güneşlenen Fedon, daha sonra denize böyle dalıp serinledi.

DOĞAN SAVAŞ

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