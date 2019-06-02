Bodrum'da yaşayan taverna müziğinin usta ismi Fedon, önceki gün Torba'daki bir plajda objektife yansıdı. Her zamanki gibi bronz teniyle dikkat çeken 70 yaşındaki sanatçı, denize iskeleden havalı atlayışlar yapıp bakışları üzerine topladı. Ünlü sanatçının havalanarak denize dalması ise "Uçan adam Fedon" esprisi yaptırdı.
Gün boyu güneşlenen Fedon, daha sonra denize böyle dalıp serinledi.
DOĞAN SAVAŞ
Gün boyu güneşlenen Fedon, daha sonra denize böyle dalıp serinledi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.