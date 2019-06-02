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  • 02.06.2019
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milyarder Idan Ofer, ’a demir attı

milyarder Idan Ofer, hasretine dayanamadı. 55 metrelik yelkenlisiyle ’a demir attı.

Bodrum aşığı!
Havalar ısındı. Tatil sezonu açıldı. cenneti , yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. ünlü işadamı Sami Ofer'in milyarder oğlu Idan Ofer (64) de soluğu Bodrum'da aldı. Ege aşığı Ofer, geçtiğimiz gün karbon fiberden imal edilmiş dünyanın en büyük performans yelkenlisi Better Place ile 'a yanaştı. 55 metrelik yelkenliyi görenler gözlerine inanamadı. 4.5 milyar dolar serveti bulunan Ofer ise objektiflere yakalanmamak için elinden geleni yaptı.



FUTBOLA 50 MİLYON EURO YATIRDI
'de de yatırımları bulunan Ofer, iki yıl önce 50 milyon euro'ya 'nın meşhur futbol takımı 'in yüzde 32 hissesinin sahibi olmuştu.

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