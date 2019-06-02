Havalar ısındı. Tatil sezonu açıldı. Turizm cenneti Bodrum, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İsrailli ünlü işadamı Sami Ofer'in milyarder oğlu Idan Ofer (64) de soluğu Bodrum'da aldı. Ege aşığı Ofer, geçtiğimiz gün karbon fiberden imal edilmiş dünyanın en büyük performans yelkenlisi Better Place ile Yalıkavak'a yanaştı. 55 metrelik yelkenliyi görenler gözlerine inanamadı. 4.5 milyar dolar serveti bulunan Ofer ise objektiflere yakalanmamak için elinden geleni yaptı.
FUTBOLA 50 MİLYON EURO YATIRDI
Türkiye'de de yatırımları bulunan Ofer, iki yıl önce 50 milyon euro'ya İspanya'nın meşhur futbol takımı Atletico Madrid'in yüzde 32 hissesinin sahibi olmuştu.
FUTBOLA 50 MİLYON EURO YATIRDI
Türkiye'de de yatırımları bulunan Ofer, iki yıl önce 50 milyon euro'ya İspanya'nın meşhur futbol takımı Atletico Madrid'in yüzde 32 hissesinin sahibi olmuştu.
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