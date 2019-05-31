Ivana Sert'ten estetiğe sert çıkış! "Allah nasıl yarattıysa öyle olmalıyız" Ivana Sert, ünlüler dünyasındaki estetik furyasını eleştirdi. ‘Estetik yaptıranlar birbirine benziyor’ diyerek isim vermese de yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen sosyetik ikoncan, ‘Allah nasıl yarattıysa öyle olmalıyız’ diye konuştu.

İkoncan Ivana Sert'ten güzellik için bıçak altına yatmaktan çekinmeyen ünlülere taş geldi. Önceki gün Pop Bizde'ye konuşan Sert, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcılığa soyunan 39 yaşındaki Sırp tasarımcı, şöyle konuştu:



"Estetik dokunuşlar 50'den sonra yapılabilir. Belki ben de bir şeyler yaptırabilirim; ama doğal olması gerek. Estetik yaptıranların hepsi birbirine benziyor, bu da beni rahatsız ediyor. Bence doğal halimiz, en güzeli. Küçük kusurlarımız bizi farklı kılıyor. Allah nasıl yarattıysa, öyle olmalıyız."











