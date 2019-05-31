Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, erkek giyim markası Kiğılı'nın yüzü oldu. Usta oyuncu, önceki gün Sarıyer'deki Eski Büyükdere İskelesi'nde gazetecilerle bir araya gelip yeni işbirliği hakkında bilgi verdi. Kaynarca, daha sonra kendi seçtiği 'Kiğılı X Oktay Kaynarca' koleksiyonu için Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçti. Karizmasını konuşturan oyuncu, modellere taş çıkardı.
- Saklambaç
- 31.05.2019
- Gazete
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca mankenleri gölgede bıraktı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, modelliğe soyundu. Kiğılı’nın yüzü olan usta oyuncu, markanın tasarımlarıyla Nihat Odabaşı’na poz verip mankenleri gölgede bıraktı.
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, erkek giyim markası Kiğılı'nın yüzü oldu. Usta oyuncu, önceki gün Sarıyer'deki Eski Büyükdere İskelesi'nde gazetecilerle bir araya gelip yeni işbirliği hakkında bilgi verdi. Kaynarca, daha sonra kendi seçtiği 'Kiğılı X Oktay Kaynarca' koleksiyonu için Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçti. Karizmasını konuşturan oyuncu, modellere taş çıkardı.
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