Victoria's Secret'ın iki güzel meleği tatil sezonunu açtı. Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ile Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde uçağa atladı. Soluğu Avrupa ülkesi Monako'da aldı. Seksi ikili, Amerikalı moda tasarımcısı Tommy Hilfiger'ın yatıyla denize açıldı. Sakin bir noktada suya atlayıp, denizin tadını çıkarttı. Akşam saatlerinde de yatta parti yapıldı.
PAPARAZİLERE YAKALANDILAR
Bu eğlenceli partiye de katılan ikili, güzellikleriyle göz kamaştırdı. Jenner, Tommy X Zendaya koleksiyonundan metalik bir tulum giydi. Bella Hadid ise askısız sarı deri kalem elbiseyi tercih etti. Hadid ve Jenner ikilisi, kendilerini uzaktan fotoğraflayan paparazilere poz vermeyi de ihmal etmedi...
PAPARAZİLERE YAKALANDILAR
Bu eğlenceli partiye de katılan ikili, güzellikleriyle göz kamaştırdı. Jenner, Tommy X Zendaya koleksiyonundan metalik bir tulum giydi. Bella Hadid ise askısız sarı deri kalem elbiseyi tercih etti. Hadid ve Jenner ikilisi, kendilerini uzaktan fotoğraflayan paparazilere poz vermeyi de ihmal etmedi...
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