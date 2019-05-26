72. Cannes Film Festivali kapsamında 'Il traditore' (The Traitor) filminin gösterimi önceki gece yapıldı. Tanıtıma, dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe de katıldı. Ünlü etçi, festival kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde de bir ödül kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Sonunda ipi göğüsleyen Nusret Gökçe oldu. Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi. Nusret, ödülünü 22 milyon takipçili Instagram hesabına yüklemeyi de ihmal etmedi. Paylaşımının altında şunları söyledi: "Dünyadaki en iyi ünlü blogcu seçildim. Herkese çok teşekkür ederim..."
ÖDÜLÜYLE UYUDU
Nusret Gökçe, etkinlik bitince kaldığı otele koştu. Ödülü ve dünya küresiyle birlikte uyudu.
BLOGGER NEDİR?
Web siteleri için ilgi çekici ve özgün içerik üreten kişilere Blogger denir.
ÖDÜLÜYLE UYUDU
Nusret Gökçe, etkinlik bitince kaldığı otele koştu. Ödülü ve dünya küresiyle birlikte uyudu.
BLOGGER NEDİR?
Web siteleri için ilgi çekici ve özgün içerik üreten kişilere Blogger denir.
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