Dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya fenomenleri ve müzisyenleri, Disney'in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin filmi için Londra'da bir araya geldi... Katılımcılar, filmde yer alan ve Alan Menken'in melodileri ve Howard Ashman'ın unutulmaz sözleri ile klasikleşen "Yepyeni Bir Dünya" isimli aşk şarkısını seslendirdi. Etkinlikte Türkiye adına bulunan Ekin Beril de o seslerden birisiydi. Beril, muhteşem sesiyle konukları büyüledi. Daha önce de Hollywood filmlerinin kadrosuna giren genç yetenek, 2017'de Avustralyalı başarılı aktör Hugh Jackman'ın oynadığı 'Muhteşem Şovmen' isimli filmin müziğini seslendirmişti. Türk müzisyen daha sonra da Londra'da efsane sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı 'Bohemian Rhapsody'nin tanıtımı için kurulan koroya dahil edilmişti...







Katılımcıların seslendirdiği parça, Disney'in Youtube kanalına yüklendi.







Amerikalı ünlü oyuncu Will Smith, filmde 'Lamba Cini'ni canlandıracak.







Aladdin, 22 Mayıs'ta vizyona girdi.







Ekin Beril, kendi kaydettiği şarkı videolarıyla internette ün kazanmıştı.