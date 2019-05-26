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  • 26.05.2019
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, "Aladdin" filminin tanıtımda söylediği şarkıyla büyüledi

’ ve ‘’ filmleriyle sesini dünyaya duyuran , yine göğsümüzü kabarttı. 26 yaşındaki Türk müzisyen, tüm dünyada gösterime giren Aladdin filminin tanıtımında şarkı söyledi. Sesiyle herkesi büyüledi...

Aladdin’in sihirli sesi

Dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya fenomenleri ve müzisyenleri, Disney'in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin filmi için Londra'da bir araya geldi... Katılımcılar, filmde yer alan ve Alan Menken'in melodileri ve Howard Ashman'ın unutulmaz sözleri ile klasikleşen "Yepyeni Bir Dünya" isimli aşk şarkısını seslendirdi. Etkinlikte Türkiye adına bulunan Ekin Beril de o seslerden birisiydi. Beril, muhteşem sesiyle konukları büyüledi. Daha önce de Hollywood filmlerinin kadrosuna giren genç yetenek, 2017'de Avustralyalı başarılı aktör Hugh Jackman'ın oynadığı 'Muhteşem Şovmen' isimli filmin müziğini seslendirmişti. Türk müzisyen daha sonra da Londra'da efsane sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı 'Bohemian Rhapsody'nin tanıtımı için kurulan koroya dahil edilmişti...



Katılımcıların seslendirdiği parça, Disney'in kanalına yüklendi.



Amerikalı ünlü oyuncu , filmde 'Lamba Cini'ni canlandıracak.



Aladdin, 22 Mayıs'ta vizyona girdi.



, kendi kaydettiği şarkı videolarıyla internette ün kazanmıştı.

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