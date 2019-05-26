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  • 26.05.2019
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Brezilyalı Martha Graef'den ’de künefe partisi

Tatlı alışkanlık
Sosyetik ​işadamı Aytek Şavkan'la evliliğini yıllar önce bitirip ABD'ye yerleşen Martha Graeff'in aklı hala 'de... Geçtiğimiz günlerde eşi eski NBA oyuncusu Rony Seikaly ile kızlarını kucağına alan Brezilyalı tasarımcı ve model, Miami'deki evinde dostlarına künefe partisi verdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan Graeff, "Martha, Türk alışkanlıklarını sürdürüyor" dedirtti.

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