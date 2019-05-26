Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yıllara meydan okumak için her yolu deniyor. Bugüne kadar burnundan dudaklarına, diz kapaklarından karın ve yüz bölgesine kadar vücudunun pek çok yerine sayısız estetik operasyon yaptıran Pekkan, şimdi de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Estetik kraliçesi olan 73 yaşındaki sanatçı, güzelliğini korumak için 'Altın Su' yani 'Micro Needle' yöntemine başvurdu.
- Saklambaç
- 26.05.2019
- Gazete
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