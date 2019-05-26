Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.05.2019
  • Gazete

, Hollywood yıldızlarının izinden gitti! ‘’ uygulamasıyla gençleşti...

Süperstar , genç kalmak için Hollywood starlarının izinden gitti. 73 yaşındaki sanatçı, ABD’li oyuncular ve gibi cildini ‘’ uygulamasıyla gençleştirip yıllara meydan okumaya devam etti.



Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yıllara meydan okumak için her yolu deniyor. Bugüne kadar burnundan dudaklarına, diz kapaklarından karın ve yüz bölgesine kadar vücudunun pek çok yerine sayısız estetik operasyon yaptıran Pekkan, şimdi de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Estetik kraliçesi olan 73 yaşındaki sanatçı, güzelliğini korumak için 'Altın Su' yani 'Micro Needle' yöntemine başvurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAjda Pekkan, Hollywood yıldızlarının izinden gitti! ‘Altın Su’ uygulamasıyla gençleşti...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri