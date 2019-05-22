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  • 22.05.2019
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'den alkışlık hareket! 'da iki suyu kuyusu açtırdı

'Yıldız'lı hareket
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den alkışlık hareket… Geçtiğimiz günlerde bir yıllık konser ücretini paylaşarak dudak uçuklatan Tilbe, Somali ve Gana'daki susuzluk çeken aileler için iki su kuyusu açtırdı. Kuyulara annesi Altun ile babası Ali'nin adını veren Tilbe, Afrika'ya iki su kuyusu daha açma sözü verdi.

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