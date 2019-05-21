dünyasının aksiyon sever iki ismiadrenalin için çıtayı iyice yükseltti. Maceraperest oyuncular, bu kezçevirdi. Tatlıtuğ ile Ulusoy, bu yazde çekilmekte olduğugitmeye karar verdi.Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için deotele çevrilen evikalacak. Sıkı dostlar, Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak içinÜnlü oyuncular, bu tatilleriyle deunvanını sonuna kadar hak edecek.İki kafadar, Fleming'in ilkini 1952'de burada yazdığı ve şu sıralar Daniel Craig'in başrolünde yenisi çekilen filmin setine de sahne olan villada tarihte yolculuğa çıkacak.