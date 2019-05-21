Beşİktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç de 72. Cannes Film Festivali'ndeydi. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği 'Halime Hatun' rolüyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, festivalde bol bol film izleyip, renkli etkinliklere katıldı. 1 milyon takipçili Instagram hesabından da bu kareyi paylaştı.
- Saklambaç
- 21.05.2019
- Gazete
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