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  • 20.05.2019
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'?'in başarılı sunucusu 'dan 'te miniklere moral

Başarılı sunucu ile , ’ın ’e yaptığı ziyarette hazır bulunup miniklere moral verdi.

Candan ziyaret

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, terörden temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriye'nin Halep'in Azez ilçesinde bulunan İman kampını önceki gün ziyaret etti.

Başkanı Güllüoğlu beraberindeki heyet ile anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıttı. Sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından, Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan AFAD Lojistik Merkezi'nde yetim çocuklara iftar yemeği verildi.

İftara AFAD Başkanı , AFAD Daire Başkanları ve Kilis, ve Hatay AFAD İl Müdürleri ile AFAD çalışanları katıldı. İftar için alana gelen çocukları İvana Sert ile atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ile Faslı eşi İman Elbani karşıladı. Minikler, bu sürpriz karşısında çok mutlu oldu. AFAD görevlilerince kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda oynayıp, gönüllerince eğlenen çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

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