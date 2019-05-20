Boykot çağrılarına rağmen İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alan Madonna, sahneden dostluk mesajı verdi... Amerikalı sanatçının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan iki dansçı dikkat çekti. Birbirlerine sarılarak yürüyen dansçılardan birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer alması adeta Eurovision finalinin önüne geçti. Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti" ifadesine yer verildi.



EL ELE YÜRÜDÜLER

Sahneye çıkan iki dansçı seyirciye arkalarını dönerek sırtlarındaki bayrakları gösterdi.

SERHAT 20. OLDU

San Marino adına 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Serhat, Tel Aviv'deki finalde yarıştı. Yarışmaya bugüne kadar on kez katılan San Marino'ya, tarihindeki ikinci finali yaşatan şarkıcı, Say Na Na Na ile 26 ülke arasında 20'inci oldu...





ATKI AÇTILAR

Finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri, ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı. Hollandalı Duncan Laurence ise 492 puanla yarışmayı kazandı.