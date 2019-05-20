Eşi Pelin Akil ile geçen ay ikiz kızlarına kavuşan Anıl Altan, köpeği Herkül'ü de ihmal etmiyor. Altan, dün güzel havanın tadını köpeğiyle birlikte çıkardı.

Ünlü oyuncu, motosikletinin önüne toy poodle cinsi köpeğini oturtunca ortaya bu gülümseten kare çıktı.

Altan'ın paylaştığı bu kare 'Maceraperest Herkül' dedirtti.