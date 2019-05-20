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  • 20.05.2019
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ile nişanlısı , Başkan Erdoğan'ın iftar davetine katıldı

İftar buluşması
ile nişanlısı , önceki akşam da Başkan Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftar davetine katıldı. İkili, gençler için verilen iftarda 'la sohbet etti.

Çift, geçtiğiliz aylarda Başkan Erdoğan'a davetiye götürerek düğünlerine çağırmıştı. Gülşe ile Özil, iftar davetinde Erdoğan'la düğün detaylarını konuştu. Gençler iftar sonrası çiftle bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülşe ile nişanlısı Özil, iftar öncesinde Başkan Erdoğan ile sohbet etti.
Başarılı futbolcu, Erdoğan'la objektife böyle yansıdı.

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