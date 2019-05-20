Amine Gülşe ile nişanlısı Mesut Özil, önceki akşam da Başkan Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftar davetine katıldı. İkili, gençler için verilen iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.
Çift, geçtiğiliz aylarda Başkan Erdoğan'a davetiye götürerek düğünlerine çağırmıştı. Gülşe ile Özil, iftar davetinde Erdoğan'la düğün detaylarını konuştu. Gençler iftar sonrası çiftle bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülşe ile nişanlısı Özil, iftar öncesinde Başkan Erdoğan ile sohbet etti.
Başarılı futbolcu, Erdoğan'la objektife böyle yansıdı.
Çift, geçtiğiliz aylarda Başkan Erdoğan'a davetiye götürerek düğünlerine çağırmıştı. Gülşe ile Özil, iftar davetinde Erdoğan'la düğün detaylarını konuştu. Gençler iftar sonrası çiftle bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülşe ile nişanlısı Özil, iftar öncesinde Başkan Erdoğan ile sohbet etti.
Başarılı futbolcu, Erdoğan'la objektife böyle yansıdı.
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