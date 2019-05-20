Usta sanatçı Alişan ile eşi Buse Varol, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Hatta birlikte çıktıkları programlarda o günün en çok reyting alan isimleri olan ikilinin bu durumunu gören yapım firmaları harekete geçmiş. İki ayrı yapım firmasından karı-koca olarak program teklifi alan Alişan ile Buse Varol, şimdilerde formatları değerlendiriyor. Cuma günleri TRT Müzik'te 'Türkü Gecemiz' programında hayranlarıyla buluşan Alişan, eşi Buse Varol ile program yaparsa bence çok güzel olur. Sosyal medyadaki eğlenceli videolarla herkesi güldüren ikiliden nasıl bir formatta program gelir bilmiyorum; ama eminim ki herkesi kahkaha krizine sokacak yeni karakterler ortaya çıkaracaklar.