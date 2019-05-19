Bu yaz Antalya'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konser biletleri kapışıldı. 7 yıl önce İstanbul'da sahne alan JLo'nun 6 Ağustos'ta Regnum Carya Otel'deki konserini kaçırmak istemeyen müzikseverler, 2 bin liralık biletlere akın etti. Fiyatıyla dudak uçuklatan biletler tükenince organizatörler, ikinci bir satış dönemi başlattı.
Ancak fiyatlar katlandı. İlgiyi fırsata çeviren organizatörler, 2 bin liralık bilet fiyatını 3 bin liraya yükseltti. Lopez borsası dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki erken satışı yapılan 2 bin liralık biletler için 'avantajlı dönem', 3 bin liraya satışa sunulan biletler için de 'normal dönem' bilgisi yer aldı. Konser tarihinin yaklaştığı dönemde ise bilet fiyatlarının servet değerinde olması bekleniyor.
Ancak fiyatlar katlandı. İlgiyi fırsata çeviren organizatörler, 2 bin liralık bilet fiyatını 3 bin liraya yükseltti. Lopez borsası dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki erken satışı yapılan 2 bin liralık biletler için 'avantajlı dönem', 3 bin liraya satışa sunulan biletler için de 'normal dönem' bilgisi yer aldı. Konser tarihinin yaklaştığı dönemde ise bilet fiyatlarının servet değerinde olması bekleniyor.
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