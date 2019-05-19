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  • 19.05.2019
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Jenniffer Lopez sı! Organizatörler bilet fiyatlarını yükseltti

Bu yaz ’yı sallayacak olan ’in 6 Ağustos’ta ’deki konserinin 2 bin liralık biletleri tükendi. Bunun üzerine Lopez sı açıldı. Organizatörler, fiyatıyla cep yakan aynı biletlerin fiyatını 3 bin liraya yükseltti.

Lopez borsası
Bu yaz Antalya'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konser biletleri kapışıldı. 7 yıl önce 'da sahne alan JLo'nun 6 Ağustos'ta 'deki konserini kaçırmak istemeyen müzikseverler, 2 bin liralık biletlere akın etti. Fiyatıyla dudak uçuklatan biletler tükenince organizatörler, ikinci bir satış dönemi başlattı.



Ancak fiyatlar katlandı. İlgiyi fırsata çeviren organizatörler, 2 bin liralık bilet fiyatını 3 bin liraya yükseltti. Lopez sı dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki erken satışı yapılan 2 bin liralık biletler için 'avantajlı dönem', 3 bin liraya satışa sunulan biletler için de 'normal dönem' bilgisi yer aldı. Konser tarihinin yaklaştığı dönemde ise bilet fiyatlarının servet değerinde olması bekleniyor.


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