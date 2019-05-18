Bali Art Gallery, Osmanlı, Klasik, Çağdaş ve Modern sanat eserleriyle harmanlanmış toplam 71 eserin yer aldığı "Başyapıtlar Koleksiyonu" adlı muhteşem sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bali Art Gallery Sergi Salonu'nda Hakan, Tarkan ve Serkan Bali'nin ev sahipliğinde dün gerçekleşen "Başyapıtlar Koleksiyonu" sergisinin açılış davetine İstanbul'un sanatseverleri ve cemiyet hayatının önde gelen önemli isimleri katıldı. Azizoğlu Halkla İlişkiler'in organizasyonunu yaptığı açılış davetinde sanatseverler Osmanlı, Klasik, Çağdaş ve Modern sanat eserleriyle harmanlanmış, aralarında Ali Sami Boyar'ın dünyadaki en büyük ebatlı "Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi" tablosu büyük ilgi gördü. Boyar'ın iki metrelik dev tablosu 1 milyon 750 bin dolardan satışa çıktı.
- Saklambaç
- 18.05.2019
- Gazete
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