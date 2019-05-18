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  • 18.05.2019
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"'in 'u Fethi" tablosu 1 milyon 750 bin dolardan satışa çıktı

’da sanat günleri. ‘Başyapıtlar Koleksiyonu’nda ’ın Fatih tablosu, 1 milyon 750 bin dolardan satışa çıktı.

Servet tablosu
Bali Art Gallery, Osmanlı, Klasik, Çağdaş ve Modern sanat eserleriyle harmanlanmış toplam 71 eserin yer aldığı "Başyapıtlar Koleksiyonu" adlı muhteşem sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi Salonu'nda Hakan, Tarkan ve Serkan Bali'nin ev sahipliğinde dün gerçekleşen "Başyapıtlar Koleksiyonu" sergisinin açılış davetine 'un sanatseverleri ve cemiyet hayatının önde gelen önemli isimleri katıldı. Azizoğlu Halkla İlişkiler'in organizasyonunu yaptığı açılış davetinde sanatseverler Osmanlı, Klasik, Çağdaş ve Modern sanat eserleriyle harmanlanmış, aralarında 'ın dünyadaki en büyük ebatlı "'in İstanbul'u Fethi" tablosu büyük ilgi gördü. Boyar'ın iki metrelik dev tablosu 1 milyon 750 bin dolardan satışa çıktı.

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