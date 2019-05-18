Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.05.2019
  • Gazete

'de helikoptere yoğun ilgi

’de helikopterlere ilgi iyice arttı. Özellikle Rus, Azeri ve Kazak ler; ulaşım için helikopteri tercih ediyor... Turistler, uçaktan iner inmez otele yine havadan ulaşıyor.

Uçuyo'Rus'
Son yıllarda başta Bodrum olmak üzere Ege'nin gözde tatil bölgelerini tercih eden yabancı lerin ayağı yere değmiyor... Özellikle Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen zenginler; havalimanından otellerine gitmek için bile helikopter talep ediyor. Hal böyle olunca da Bodrum ve çevresinde hizmet veren kiralık helikopter firmalarının sayısı da arttı. VIP Star Havacılık'ın ortağı Hasan Pehlivan, şu bilgileri verdi: "ULAŞIM için helikopteri tercih edenlerin çoğunluğunu başta Ruslar olmak üzere yabancı turistler oluşturuyor. Fiyatlar mesafe ve helikopter tipine göre değişirken; 2 bin 360 euro'dan başlıyor. Bodrum'dan Çeşme'ye helikopterle gitmenin ücreti ise 4 bin 750 euro. Bodrum'da bir saatlik hava turuna da talep yüksek. Bunun fiyatı da bin 750 euro. Bu sene ilginin geçen yıllara göre daha çok olacağını tahmin ediyoruz."



KATE
Her yıl 'a gelen Kate Moss da helikopter kullanan isimler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEge'de VIP helikoptere yoğun ilgi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri