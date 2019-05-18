Son yıllarda başta Bodrum olmak üzere Ege'nin gözde tatil bölgelerini tercih eden yabancı turistlerin ayağı yere değmiyor... Özellikle Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen zenginler; havalimanından otellerine gitmek için bile helikopter talep ediyor. Hal böyle olunca da Bodrum ve çevresinde hizmet veren kiralık helikopter firmalarının sayısı da arttı. VIP Star Havacılık'ın ortağı Hasan Pehlivan, şu bilgileri verdi: "ULAŞIM için helikopteri tercih edenlerin çoğunluğunu başta Ruslar olmak üzere yabancı turistler oluşturuyor. Fiyatlar mesafe ve helikopter tipine göre değişirken; 2 bin 360 euro'dan başlıyor. Bodrum'dan Çeşme'ye helikopterle gitmenin ücreti ise 4 bin 750 euro. Bodrum'da bir saatlik hava turuna da talep yüksek. Bunun fiyatı da bin 750 euro. Bu sene ilginin geçen yıllara göre daha çok olacağını tahmin ediyoruz."
VIP KATE
Her yıl Bodrum'a gelen Kate Moss da helikopter kullanan isimler arasında.
VIP KATE
Her yıl Bodrum'a gelen Kate Moss da helikopter kullanan isimler arasında.
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