2012 yılında tarihi bir yolculuğu her yıl yeniden canlandıran Orient Ekspres, Sirkeci Garı'nda Mehter Marşı ve İngilizce olarak ''İstanbul'a hoşgeldiniz'' yazısı ile karşılanmıştı. Trenden inenlere Osmanlı dönemine ait kıyafetler giymiş bir çiftin sunduğu lokumların yanı sıra şerbet ve kahve ikram edildi.
- Saklambaç
- 18.05.2019
- Gazete
Efsane Orient Ekspres raylara dönüyor
1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l’Est) sergileniyor. Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.
2012 yılında tarihi bir yolculuğu her yıl yeniden canlandıran Orient Ekspres, Sirkeci Garı'nda Mehter Marşı ve İngilizce olarak ''İstanbul'a hoşgeldiniz'' yazısı ile karşılanmıştı. Trenden inenlere Osmanlı dönemine ait kıyafetler giymiş bir çiftin sunduğu lokumların yanı sıra şerbet ve kahve ikram edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.