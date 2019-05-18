yılında tarihi bir yolculuğu her yıl yeniden canlandıran Orient Ekspres, Sirkeci Garı'nda Mehter Marşı ve İngilizce olarak ''İstanbul'a hoşgeldiniz'' yazısı ile karşılanmıştı. Trenden inenlere Osmanlı dönemine ait kıyafetler giymiş bir çiftin sunduğu lokumların yanı sıra şerbet ve kahve ikram edildi.