Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le üç buçuk yıllık ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya'nın adı, bir diğer meslektaşı Çağatay Ulusoy'la anıldı.
Yıllar önce aşk yaşadığı Ulusoy'la yeniden barıştığı konuşulan güzel oyuncu, iddialarla ilgili önceki akşam şöyle dedi: "Yok öyle bir şey. Onlar tamamen magazinin uydurması. Ne kadar komik sorular soruyorsunuz."
Çağatay Ulusoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşıyor.
DOĞAN SAVAŞ
Yıllar önce aşk yaşadığı Ulusoy'la yeniden barıştığı konuşulan güzel oyuncu, iddialarla ilgili önceki akşam şöyle dedi: "Yok öyle bir şey. Onlar tamamen magazinin uydurması. Ne kadar komik sorular soruyorsunuz."
Çağatay Ulusoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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