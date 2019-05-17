Yarasın Aslan’ıma

Yaşamını eşi Selim Sarı ile ABD'de sürdüren Didem Uzel, minik oğlu Aslan'ın üzerine titriyor. Oğlunu 45 yaşında kucağına alan eski manken, Ağustos'ta 3 yaşına girecek Aslan'ı şimdiden Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine alıştırdı. Uzel, Aslan'a fast food vermek yerine dolma pişirdi.
Önceki gün ABD'deki evinde mutfağa giren Didem Uzel, dünyalar tatlısı oğlu için elleriyle lahana sarması ile kabak dolması hazırladı. Uzel, tencerelerin fotoğrafını da çekip "Her şey canım oğlum için" notuyla paylaştı. Eski mankenin bu karesi "Aslan'a Türk işi ziyafet" yorumu yaptırdı.
Önceki gün ABD'deki evinde mutfağa giren Didem Uzel, dünyalar tatlısı oğlu için elleriyle lahana sarması ile kabak dolması hazırladı. Uzel, tencerelerin fotoğrafını da çekip "Her şey canım oğlum için" notuyla paylaştı. Eski mankenin bu karesi "Aslan'a Türk işi ziyafet" yorumu yaptırdı.
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