Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.05.2019
  • Gazete

, 'a kahveyi içirdi

, önceki gün ’la aile arasında gerçekleşen nişan töreninden bahsetti. 42 yaşındaki manken, ‘Abartılı bir şey olmadı ama Uğur kahveyi içti’ dedi.

Kahveyi içirdi
Ünlü sunucu Ebru Şallı, önceki gün 'nda Mybestfriends markasının düzenlediği lansmana katıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken 42 yaşındaki eski manken, insanı Uğur Akkuş ile aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.



Harun Tan'la eski evliliğinden iki çocuk annesi olan , nişan töreninin abartılı olmadığını söyledi. Geleneklere de bağlı kalan Şallı, Akkuş için "Abartılı bir şey olmadı ama bir kahve içti" diyerek güldü. Şallı, üçüncü kez anne olmak isteyip istemediğiyle ilgili ise "Kısmet. Çocukları çok seviyorum" dedi.



AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEbru Şallı, Uğur Akkuş'a kahveyi içirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri