Ünlü sunucu Ebru Şallı, önceki gün Çırağan Sarayı'nda Mybestfriends markasının düzenlediği lansmana katıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken 42 yaşındaki eski manken, iş insanı Uğur Akkuş ile aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.
Harun Tan'la eski evliliğinden iki çocuk annesi olan Ebru Şallı, nişan töreninin abartılı olmadığını söyledi. Geleneklere de bağlı kalan Şallı, Akkuş için "Abartılı bir şey olmadı ama bir kahve içti" diyerek güldü. Şallı, üçüncü kez anne olmak isteyip istemediğiyle ilgili ise "Kısmet. Çocukları çok seviyorum" dedi.
AYDIN HAMZA
Harun Tan'la eski evliliğinden iki çocuk annesi olan Ebru Şallı, nişan töreninin abartılı olmadığını söyledi. Geleneklere de bağlı kalan Şallı, Akkuş için "Abartılı bir şey olmadı ama bir kahve içti" diyerek güldü. Şallı, üçüncü kez anne olmak isteyip istemediğiyle ilgili ise "Kısmet. Çocukları çok seviyorum" dedi.
AYDIN HAMZA
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