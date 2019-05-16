Latin müziğinin kraliçesi Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı, 6 Ağustos'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de sahne alacak. Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri ise satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki konseriyle Antalya'yı sallayacak olan JLo'yu dinlemenin bedeli 2 bin lira…
- Saklambaç
- 16.05.2019
- Gazete
Jennifer Lopez, Antalya'yı hem sallayacak hem de cepleri yakacak
6 Ağustos’ta Antalya’yı sallayacak olan Jennifer Lopez, cepleri de yakacak. ABD’li şarkıcının iki saatlik konser performansına şahit olmak isteyenler 2 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda…
Latin müziğinin kraliçesi Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı, 6 Ağustos'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de sahne alacak. Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri ise satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki konseriyle Antalya'yı sallayacak olan JLo'yu dinlemenin bedeli 2 bin lira…
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