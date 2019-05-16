müziğinin kraliçesiyedi yıl sonra Türkhayranlarıyla buluşacak. Dünyacaünlü ABD'li şarkıcı,sahne alacak. Şarkılarının yanı sıra kıvrakdanslarıyla da hayranlarını mest edecekolankonserininbiletleri ise satışa sunuldu. Lopez'inkonserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı.Öyle ki konseriyle Antalya'yı sallayacak olan