Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.05.2019
  • Gazete

, 'yı hem sallayacak hem de cepleri yakacak

6 Ağustos’ta ’yı sallayacak olan , cepleri de yakacak. ’li şarkıcının iki saatlik konser performansına şahit olmak isteyenler 2 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda…



Latin müziğinin kraliçesi Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı, 6 Ağustos'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de sahne alacak. Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri ise satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki konseriyle Antalya'yı sallayacak olan JLo'yu dinlemenin bedeli 2 bin lira…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriJennifer Lopez, Antalya'yı hem sallayacak hem de cepleri yakacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri