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  • 15.05.2019
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ve Amine Gülşe peri masallarını aratmayacak bir balayına çıkacak

Gözde çift ile nişanlısı Amine Gülşe, 7 Haziran’da Boğaz’da nikah masasına oturacak. İkili, görkemli düğün sonrası peri masallarını andıran bir balayına çıkacak. Dünyaca ünlü çift, balayı içinse İngiliz basınının iddiasına göre Maldivler ya da Bahamalar’ı düşünüyor…

Peri masalı
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün detaylarının ardından balayı rotası da belli oldu. Ünlü çift, 7 Haziran'da İstanbul'daki Four Seasons Bosphorus'ta yapılacak düğünde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. İkili, 300 kişinin katılacağı görkemli düğünün ardından da balayı için çok uzaklara gidecek. Balayı için kesenin ağzını açan Özil, İngiliz basınının iddiasına göre iki farklı rota üzerinde duruyor. Birinci iddiaya göre ikili, gözde balayı adresi olan Maldivler'in yolunu tutacak.



YILDIZLARIN ADRESİ...
Çift, 'un yıldızı 'nun da müdavimi olduğu Maldivler'deki Anantara Kihavah Maldives Villas'ı tercih edecek. Güzel oyuncuyla Hint Okyanusu'nun üzerine kurulu bungalovlarda konaklayacak olan Özil, gecelik 38 bin lirayı gözden çıkaracak. İkili, İngiliz basınının diğer iddiasına göre de Bahamalar'ı tercih edebilir. İkilinin, Karayip ülkesinde Royal Towers Bridge Suite'in geceliği ortalama 59 bin liralık ultra lüks odasında konaklaması halinde emirlerine amade yedi kişilik ekip olacak.



GELİNLİĞİ 2 KİŞİ TAŞIDI
Amine Gülşe, dün Zorlu 'deki Vakko'dan gelinliğini teslim aldı. Güzel oyuncunun gelinliğini aracına kadar iki kişinin taşıdığı öğrenildi. Gülşe'nin oldukça şaşaalı olduğu konuşulan gelinliği "Gelinlik böyleyse düğün nasıldır kim bilir?" dedirtti.

AYDIN HAMZA

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