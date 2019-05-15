Sık sık fazlalıklarıyla eleştirilen Hadise'nin kilosunu, uyanıklar fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, popçunun adını kullanarak internette zayıflama ilaçlarının reklamını yapmaya başladı.
Durumu fark eden 34 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada şu çıkışı yaptı: "Adımı kullanarak zayıflama ilaçları satan hiçbir reklama itibar etmeyin."
Uyanıkları ifşa eden Hadise, mahkemeye başvurduğunu da söyledi.
Durumu fark eden 34 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada şu çıkışı yaptı: "Adımı kullanarak zayıflama ilaçları satan hiçbir reklama itibar etmeyin."
Uyanıkları ifşa eden Hadise, mahkemeye başvurduğunu da söyledi.
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