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  • 15.05.2019
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Dolandırıcılara tokadı! "Adımı kullanarak..."

Hadise tokadı
Sık sık fazlalıklarıyla eleştirilen Hadise'nin kilosunu, uyanıklar fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, popçunun adını kullanarak internette zayıflama ilaçlarının reklamını yapmaya başladı.

Durumu fark eden 34 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada şu çıkışı yaptı: "Adımı kullanarak zayıflama ilaçları satan hiçbir reklama itibar etmeyin."




Uyanıkları ifşa eden , mahkemeye başvurduğunu da söyledi.

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