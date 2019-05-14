Ekranların genç ve güzel yüzü Hande Erçel, dünyada da ünlendi... 25 yaşındaki başarılı oyuncu, bir süre önce dünyanın en güzel ve en yakışıklı 100 kişisinin seçildiği 'The 100 Most Beautiful List 2019'a aday gösterildi. Dünya çapında yapılan oylama sonucunda 99 ismi sollayan Erçel, '2019'un En Güzel Kadını' seçildi. Platformun sosyal medya hesabı önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda Erçel'in birinci olduğunu bildirerek, güzel oyuncuyu tebrik etti.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER
Güzel oyuncunun yerli ve yabancı hayranları da bu paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda Erçel'e övgüler dizdi. Hande Erçel'in güzelliğiyle geride bıraktığı isimlerden bazıları ise şöyleydi: 30 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, 27 yaşındaki Portekizli model ve oyuncu Sara Sampaio, 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez...
ÇAĞATAY 7. OLDU
THE 100 Most Beautiful List 2019'un erkekler kategorisinde ise şarkıcı Zayn Malik birinci oldu. Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy ise 7. sırada yer aldı...
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER
Güzel oyuncunun yerli ve yabancı hayranları da bu paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda Erçel'e övgüler dizdi. Hande Erçel'in güzelliğiyle geride bıraktığı isimlerden bazıları ise şöyleydi: 30 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, 27 yaşındaki Portekizli model ve oyuncu Sara Sampaio, 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez...
ÇAĞATAY 7. OLDU
THE 100 Most Beautiful List 2019'un erkekler kategorisinde ise şarkıcı Zayn Malik birinci oldu. Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy ise 7. sırada yer aldı...
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