olmasına rağmen hem güzelliği hem de fiziğiyle dikkatleri üzerine çekenyeni yeni takıntıları ortaya çıkmış. Kariyerine sinema oyuncusu olarak başlayan Pekkan, 1964 yılında müzik hayatına atılmıştı. O günden itibaren Süperstar lakabı alan Ajda Pekkan,Bindiği zaman ise hemen inip başka bir arabaya geçiyormuş. Dünyanın her yerinde konser veren ve kaldığı otellerde iseeden Pekkan'ın olmazsa olması iseBu ikisi Süperstar'ın en büyük takıntısıymış. Işık alan odada bir an olsun duramazmış. Işık alırsa da otelini değiştiriyormuş. Son dönemlerde Ajda Pekkan'dabaşlamış...