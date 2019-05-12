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  • 12.05.2019
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, ’in nde romantikliğini konuşturdu

Ünlü popçu , aşkı ’in nde romantikliğini konuşturdu. Boz, önceki akşam verdiği sürpriz partide ‘Sensiz cennet bile sürgün sayılır’ şarkısıyla aşkına serenat yaptı.

Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Murat Boz, önceki akşam Aslı Enver'in partisinde aşka geldi. Kasım 2018'de Enver'le aşkına üçüncü şansı veren Boz, güzel oyuncunun 35. yaş gününde sürpriz parti düzenledi. Boz, gecede şarkılarıyla Enver'e bir kez daha ilan-ı aşk etti.



Gecede sahneye çıkan popçu, bu yıl nikah masasına oturmayı planladığı Enver için "Sevdiğime söylüyorum" deyip "Sensiz cennet bile sürgün sayılır" şarkısını seslendirdi. Ünlü popçunun doğum günü sürpriziyle havalara uçan Aslı Enver, Boz'un söylediği şarkıyla da mest oldu.

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