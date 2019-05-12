Murat Boz, önceki akşam Aslı Enver'in doğum günü partisinde aşka geldi. Kasım 2018'de Enver'le aşkına üçüncü şansı veren Boz, güzel oyuncunun 35. yaş gününde sürpriz parti düzenledi. Boz, gecede şarkılarıyla Enver'e bir kez daha ilan-ı aşk etti.
Gecede sahneye çıkan popçu, bu yıl nikah masasına oturmayı planladığı Enver için "Sevdiğime söylüyorum" deyip "Sensiz cennet bile sürgün sayılır" şarkısını seslendirdi. Ünlü popçunun doğum günü sürpriziyle havalara uçan Aslı Enver, Boz'un söylediği şarkıyla da mest oldu.
Gecede sahneye çıkan popçu, bu yıl nikah masasına oturmayı planladığı Enver için "Sevdiğime söylüyorum" deyip "Sensiz cennet bile sürgün sayılır" şarkısını seslendirdi. Ünlü popçunun doğum günü sürpriziyle havalara uçan Aslı Enver, Boz'un söylediği şarkıyla da mest oldu.
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