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  • 11.05.2019
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46 yıl sonra aynı yerde aynı pozu verdi

1973 yılında Üniversitesi’ne giden , dün aynı yerde aynı pozu verdi.

46 yıl sonra tekrar
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Emel Sayın, dün Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Sayın, burada çekilen pozu ise son derece anlamlı bir şekilde paylaştı.



Bundan 46 yıl önce de aynı üniversitede öğrencilerle fotoğraf çektiren Sayın, bu iki kareyi yan yana yayınladı. Usta sanatçıya, "Yıllar geçiyor ama size sevgimiz eskimiyor" yorumu yağdı.

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