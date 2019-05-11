Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Emel Sayın, dün Muğla Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Sayın, burada çekilen pozu ise son derece anlamlı bir şekilde paylaştı.
Bundan 46 yıl önce de aynı üniversitede öğrencilerle fotoğraf çektiren Sayın, bu iki kareyi yan yana yayınladı. Usta sanatçıya, "Yıllar geçiyor ama size sevgimiz eskimiyor" yorumu yağdı.
Bundan 46 yıl önce de aynı üniversitede öğrencilerle fotoğraf çektiren Sayın, bu iki kareyi yan yana yayınladı. Usta sanatçıya, "Yıllar geçiyor ama size sevgimiz eskimiyor" yorumu yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.