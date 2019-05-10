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başkanı

’de milyonlarca dolarlık mülk alan , iş başında... Sosyetik işadamı, 130 milyon dolara ’teki dev bir projeye yatırım yaptı

Miami başkanı
Sosyetik işadamı Serdar Bilgili ile ortağı Michael Shvo, 'yi kuşatmayı sürdürüyor. Manhattan 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara satın alan ikili, Şubat'ta da Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara satın aldı.



ABD'deki yatırımlarına hız veren iki ortak, şimdi de Beverly Hills'teki geliştirme sitesi için 130 milyon doları gözden çıkardı. Bilgili ve Shvo; 300 bin metrekarelik 54 lüks konutu kapsayan bu çılgın projeyle dünya basınında da büyük ses getirmeyi başardı.




ABD GÜNDEMİNDE
İkilinin projesi, Los Angeles Times başta olmak üzere dünyadaki pek çok gazetede manşet oldu.

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