Popun kraliçesi Demet Akalın, son albümü 'Ateş'in ikinci video klibini 'Ağlar O Deli' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, Nihat Odabaşı'nın çektiği klibin bir kısmını dün Instagram'da paylaştı.
Dijital platformda görücüye çıkan parça, milyonları ağlattı. Sözü Hakkı Yalçın, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Ağlar O Deli'nin aranjesi ise Serkan Ölçer imzalı...
Dijital platformda görücüye çıkan parça, milyonları ağlattı. Sözü Hakkı Yalçın, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Ağlar O Deli'nin aranjesi ise Serkan Ölçer imzalı...
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