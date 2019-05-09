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  • 09.05.2019
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'ın ‘Ağlar O Deli’ şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı

, bu kez ağlattı. Popçunun dün görücüye çıkan ‘Ağlar O Deli’ şarkısının klibi, beğeni ve izlenme rekoru kırdı.

Popun kraliçesi , son albümü 'Ateş'in ikinci video klibini 'Ağlar O Deli' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, 'nın çektiği klibin bir kısmını dün 'da paylaştı.

Dijital platformda görücüye çıkan parça, milyonları ağlattı. Sözü , müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Ağlar O Deli'nin aranjesi ise Serkan Ölçer imzalı...

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