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  • 08.05.2019
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Vefalı Sinan! Ramazan'ın ilk günü şehitlerini yad etti

Pop müziğin başarılı ismi ’dan örnek paylaşım… Başarılı sanatçı, Ramazan’ın ilk günü şehitlerinin ruhunu yad etti. Akçıl, ‘Onlar olmasaydı, iftarlar bu kadar rahat olmazdı’ dedi.



Ünlü popçu Sinan Akçıl'dan alkışlık hareket… Akçıl, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye darbe vurmaya çalışan FETÖ terör örgütüne göğsünü siper eden şehitlerimizi unutmadı.

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