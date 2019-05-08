Ünlü popçu Sinan Akçıl'dan alkışlık hareket… Akçıl, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye darbe vurmaya çalışan FETÖ terör örgütüne göğsünü siper eden şehitlerimizi unutmadı.
- Saklambaç
- 08.05.2019
- Gazete
Vefalı Sinan! Sinan Akçıl Ramazan'ın ilk günü 15 Temmuz şehitlerini yad etti
Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl’dan örnek paylaşım… Başarılı sanatçı, Ramazan’ın ilk günü 15 Temmuz şehitlerinin ruhunu yad etti. Akçıl, ‘Onlar olmasaydı, iftarlar bu kadar rahat olmazdı’ dedi.
Ünlü popçu Sinan Akçıl'dan alkışlık hareket… Akçıl, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye darbe vurmaya çalışan FETÖ terör örgütüne göğsünü siper eden şehitlerimizi unutmadı.
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