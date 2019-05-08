Gençliğe demir atacaklar

Bugüne kadar İngiltere Prensi Charles'dan ABD eski Başkanı Bill Clinton'a kadar dünyaca ünlü pek çok ismi ağırlayan tarihi Halas 71 yatı, şimdi de sağlık için demir alıyor. Dünyanın en önemli detoks kliniklerinden biri olan Avusturya'daki Viva Mayr, sağlıklı yaşam tutkunlarını Ege'de buluşturuyor. 1915'te Glasgow'da inşa edilen ve 69 yıl boyunca Boğaz'da yolcu taşıyan Halas 71, 2009'da Koç Ailesi'ne devrolmuştu. Yıllar önce merhum eşi Mustafa Koç ile satın aldığı 52 metrelik Halas 71'i tarihi dokuya sadık kalarak yenileyen Caroline Hanım, gemiyi Viva Mayr'ın Türkiye'deki kampı için tahsis etti. Koç, 14-18 Mayıs ile 31 Ağustos-7 Eylül'deki iki ayrı dönemde düzenlenecek sağlık kampı için hazırlanan gemiyi dün sosyal medyada paylaştı.
YAKLAŞIK 96 BİN LİRA...
Fiyatları 8-14 bin euro arasında değişen ve 15 özel misafirin ağırlanacağı kampa katılacak sağlık tutkunları, Viva Mayr'ın uzman doktorları sayesinde vücutlarını toksinlerden arındırıp Ege'nin Göcek, Atbükü ve Sarsala gibi eşsiz koylarında huzura dalacak.
DETOKS TUTKUNU
55 yaşındaki işkadını Mine Kalpakçıoğlu da kampa katılan isimler arasında yer alıyor.
YAKLAŞIK 96 BİN LİRA...
Fiyatları 8-14 bin euro arasında değişen ve 15 özel misafirin ağırlanacağı kampa katılacak sağlık tutkunları, Viva Mayr'ın uzman doktorları sayesinde vücutlarını toksinlerden arındırıp Ege'nin Göcek, Atbükü ve Sarsala gibi eşsiz koylarında huzura dalacak.
DETOKS TUTKUNU
55 yaşındaki işkadını Mine Kalpakçıoğlu da kampa katılan isimler arasında yer alıyor.
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