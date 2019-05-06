Volkan’a şalvar style

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, dün eşi Zeynep Sever Demirel ile büyük kızı Yeda'nın okul etkinliğine katıldı. Etkinlikte objektiflere ailesiyle poz veren ünlü kaleci, şalvarıyla dikkat çekti. Kendine has tarzıyla adından söz ettiren Demirel'in eşi ve kızıyla mutluluk pozları da 'Maşallah' dedirtti.