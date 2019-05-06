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  • 06.05.2019
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Söz dizisinin Yavuz komutanı , çapkınlık turunda yakayı ele verdi!

Önceki akşam Levent’te çapkınlık yapan , yakayı ele verdi. Muhabirleri atlatmak için aracından sahte 100 euro atarak bulunan oyuncu, ‘Pes’ dedirtti.



Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gece İstanbul trafiğini birbirine kattı. Son dönemde adı modacı Zeynep Mayruk'la anılan Sarıtaş, Levent'teki Chicki Boom adlı mekanda gizemli bir güzelle sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta yanındaki güzelle Kalamış'taki evine geçen Sarıtaş, gazetecileri fark edince araçtan inmek yerine şoförüne "Gaza bas!" talimatı verdi.

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