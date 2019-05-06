İyilik meleği Gamze Özçelik, Ramazan öncesinde de yardımlarına devam etti. Geçtiğimiz günlerde Yemen'deki muhtaçlara kumanya ve temizlik ürünleri götüren, Çad'da da 10 su kuyusu açıp, 50'ye yakın meyve fidesi diken Özçelik, önceki gün Kamerun'daydı.







ELLERİYLE İÇİRDİ

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, buradaki bir köye su kuyusu açıp, Afrikalı insanların yaşam ihtiyaçlarını karşıladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Özçelik, küçük bir yavruyu kucağına alıp su içirdi. Temel ihtiyaçları karşınan bölge halkı, yardımlardan dolayı teşekkür etti. Özçelik ve ekibi, Ocak ayında da bu ülkede 11 su kuyusu açmıştı.



