Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı.
- Saklambaç
- 05.05.2019
- Gazete
Diriliş Ertuğrul'un 'Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika’ya uzandı! 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
Engin Altan Düzyatan’ın yardım eli Afrika’ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.
Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı.
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