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'un ''i 'ın yardım eli ’ya uzandı! 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı

’ın yardım eli ’ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.

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