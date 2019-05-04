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  • 04.05.2019
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Siyah İnci'den teşekkür

Başarılı sanatçı , Down Make- Up ve kapsamında konuştu.

Siyah İnci'den Türkçe teşekkür

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu ve Aile, Çalışma ve Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen Down Make-Up ve için tertip edilen öze geceye başarılı sanatçı damga vurdu. Projenin tanıtım yüzü ve destekçileri arasında yer alan ile birlikte yüzünü Downlu makyözlere emanet eden Della Miles, sıcak kanlı ve samimi tavırları ile herkesi bir kez daha kendisine haran bıraktı. Katılım ve desteği münasebetiyle Federasyon tarafından plaketle ödüllendirilen Miles, hazırladığı konuşmada "Türkçem biraz zayıf. Yavaş yavaş öğreniyorum... Merhaba. Bu gece çocuklara destek, sevgi ve pozitif enerji verenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Della Miles, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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