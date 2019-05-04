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  • 04.05.2019
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'in ikizleri Herkül'e emanet

ile ’ın ikizleri, köpekleri Herkül’e emanet… Herkül, 7/24 ikizlerin başında böyle yatarak nöbet tutuyor.

Yakın koruma
Kendisi gibi oyuncu eşi 'la ikizleri Alin ve Lina'yı geçtiğimiz günlerde kucağına alan 'den gülümseten paylaşım… Akil, önceki gün minik kızları ile sevimli köpeği Herkül'ü sosyal medyada

Ünlü oyuncu, bu kareye de şu notu düştü: "Bu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte bir bizimle ayakta ve bizim dışımızdaki herkesi uzaklaştırıyor. İnanılmaz bir sahiplenme ve abicilik…"

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