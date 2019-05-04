Kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la ikizleri Alin ve Lina'yı geçtiğimiz günlerde kucağına alan Pelin Akil'den gülümseten paylaşım… Akil, önceki gün minik kızları ile sevimli köpeği Herkül'ü sosyal medyada
Ünlü oyuncu, bu kareye de şu notu düştü: "Bu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte bir bizimle ayakta ve bizim dışımızdaki herkesi uzaklaştırıyor. İnanılmaz bir sahiplenme ve abicilik…"
Ünlü oyuncu, bu kareye de şu notu düştü: "Bu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte bir bizimle ayakta ve bizim dışımızdaki herkesi uzaklaştırıyor. İnanılmaz bir sahiplenme ve abicilik…"
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