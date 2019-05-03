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  • 03.05.2019
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ile dünyaevine girdi

Mutluluğa 'evet'
Oyuncu çift Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete, önceki gün 'da kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Ünlü oyuncuların mutluluğuna ailelerinin yanı sıra sanatçı dostları da eşlik etti. İğne İplik Moda imzalı gelinlik ve damatlık tercih eden ikilinin şahidi de ünlü sanatçı Emrah oldu.

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