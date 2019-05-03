Oyuncu çift Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete, önceki gün Ankara'da kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Ünlü oyuncuların mutluluğuna ailelerinin yanı sıra sanatçı dostları da eşlik etti. İğne İplik Moda imzalı gelinlik ve damatlık tercih eden ikilinin şahidi de ünlü sanatçı Emrah oldu.
- Saklambaç
- 03.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.