Kızı Zeynep'i kucağına almak için sabırsızlanan Bengü, doğacak bebeğine yıllar sonra hatıra kalacak hediyeler için kolları sıvadı.



Altı aylık hamile popçu, hamilelik serüvenini gün gün not etmeye başladı. Kızına ileride okuması için notlar da yazan popçu, bu hazırlığını Instagram'da paylaştı.





Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile bebek bakımı eğitimi de alıyor.