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  • 03.05.2019
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, doğacak bebeğine yıllar sonra hatıra kalacak hediyeler için kolları sıvadı

Kızına notlar yazdı

Kızı Zeynep'i kucağına almak için sabırsızlanan , doğacak bebeğine yıllar sonra hatıra kalacak hediyeler için kolları sıvadı.

Altı aylık hamile popçu, hamilelik serüvenini gün gün not etmeye başladı. Kızına ileride okuması için notlar da yazan popçu, bu hazırlığını 'da paylaştı.


Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile bebek bakımı eğitimi de alıyor.

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