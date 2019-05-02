Şubat'ta aşklarına üçüncü kez şans veren Çağatay Ulusoy ile kendi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde gizlice mavi tura çıkıp barışmayı kutladı. İlişkileri iki yıl önce dizi setinde başlayan ve bugüne kadar hep gözlerden uzak kalan ikili, Ekim 2018'deki ayrılıktan dört ay sonra "Aşk yeniden" demişti. Çift, geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız Göcek'e gidip baş başa aşk tazeledi.





SARIŞIN ELE VERDİ

Deniz tutkunu çift, günlük kirası 2 bin 500 euro (yaklaşık 16 bin 700 lira) olan yelkenliyle maviliklere açıldı. İşlerden bulduğu ilk fırsatta Sarışın'la Ege Denizi'nde gözlerden uzak vakit geçiren Ulusoy'un iki günlük kaçamağı ise güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Göcek koylarında keyif çatan ikilinin tatili de "Çağatay ile Duygu, Ege'de aşka yelken açtı" yorumu yaptırdı.

Sarışın, Ulusoy'la çıktığı mavi turdan bu kareyi paylaştı. Oyuncu, sadece yelkenliyi görüntüleyip gizem yarattı.