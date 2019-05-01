Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin oyuncu eşi Esra Bilgiç, önceki gün güzel havanın tadını deniz kenarında çıkardı. Ayakkabılarını çıkartan Bilgiç, kumlara uzanıp keyif sürdü.
Bilgiç, henüz deniz sezonunu açılmadığı için de kumsalda kıyafetleriyle oturmayı tercih etti. Oyuncu, bu keyifli anları Instagram'da paylaşıp herkesi kıskandırdı.
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