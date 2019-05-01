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  • 01.05.2019
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Beşiktaşlı futbolcu 'nin oyuncu eşi kendini kumlara attı

Kendini kumlara attı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin oyuncu eşi Esra Bilgiç, önceki gün güzel havanın tadını deniz kenarında çıkardı. Ayakkabılarını çıkartan Bilgiç, kumlara uzanıp keyif sürdü.

Bilgiç, henüz deniz sezonunu açılmadığı için de kumsalda kıyafetleriyle oturmayı tercih etti. Oyuncu, bu keyifli anları 'da paylaşıp herkesi kıskandırdı.

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