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  • 29.04.2019
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’ın vefatıyla derinden sarsılan 'in ile arkadaşlık kurduğu iddia edildi!

Nişanlısı ’ın geçen yılki vefatıyla derinden sarsılan , acısını kalbine gömdü. Hayata kaldığı yerden devam eden işadamı, ile yeni bir arkadaşlığa başladı. Sürpriz ikili, iddiaya göre sık sık gözlerden uzak bir araya gelip dertleşiyor...

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