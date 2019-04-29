Nişanlısı Mina Başaran’ın geçen yılki vefatıyla derinden sarsılan Murat Gezer, acısını kalbine gömdü. Hayata kaldığı yerden devam eden işadamı, Hadise ile yeni bir arkadaşlığa başladı. Sürpriz ikili, iddiaya göre sık sık gözlerden uzak bir araya gelip dertleşiyor...
Son dönemde magazin kulislerinde bu iddia kulaktan kulağa dolaşır oldu.
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