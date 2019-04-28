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  • 28.04.2019
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Latin hayranları için 'da buluşup pasta kesti

Ünlü oyuncu ’in ’daki hayranları oyuncu adına ’e bağış yaptı. Ekim’deki için böyle bir hediye tercih eden Latinler, ünlü oyuncuyla önceki gün ’da buluşup pasta kesti.

Yok böyle sevgi

Şöhreti sınırları aşan Engin Akyürek'e geçen yıl 12 Ekim'deki nde hayranlarından anlamlı bir hediye gelmişti. Güney Amerika'da fırtınalar estiren Akyürek'in yeni yaşı için Brezilya, Şili, Arjantin ve Peru'dan çok sayıda kişi oyuncu adına Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunmuştu. Akyürek'in Latin hayranları, bu anlamlı hediyeyle oyuncuyu duygulandırdı. Akyürek, aylar sonra da Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluştu.



DUYGULANDIRAN HEDİYE
Ünlü oyuncu, yabancı hayranlarına kendisi için derneğe yaptıkları bağış için teşekkür etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Güney Amerikalı hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren Akyürek, fanlarına da şöyle seslendi: "Bu güzel niyetlerinize ortak olmak çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hep beraber yolculuğuma katkı yaptığınız için teşekkür ederim. En sevdiklerinize emanet olun."



37 yaşındaki oyuncu, kendisi adına derneğe bağışta bulunan Latin hayranlarıyla buluşup kutlama yaptı.

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