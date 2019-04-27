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  • 27.04.2019
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'ın ‘Katakulli’ şarkısı liste başı oldu

’ın son şarkısı ‘Katakulli’, Nisan’da radyolarda en çok çalınan şarkı oldu.

Liste başı Ayşe
Ayşe Hatun Önal, Nisan'a damga vurdu. Önal'ın sözü ve bestesi 'e ait 'Katakulli' şarkısı; dijital platformlarda En Çok Satın Alınan ve Dinlenenler Listesi'nde zirveye doğru yükseldi.

Radyo TV Metre verilerine göre Nisan ayında en çok çalan şarkılar arasında birinciliğe yükselen 'Katakulli' için "Radyolarda Ayşe rüzgarı esti" yorumları yapıldı.

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