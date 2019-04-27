Ayşe Hatun Önal, Nisan'a damga vurdu. Önal'ın sözü ve bestesi Mabel Matiz'e ait 'Katakulli' şarkısı; dijital platformlarda En Çok Satın Alınan ve Dinlenenler Listesi'nde zirveye doğru yükseldi.
Radyo TV Metre verilerine göre Nisan ayında en çok çalan şarkılar arasında birinciliğe yükselen 'Katakulli' için "Radyolarda Ayşe rüzgarı esti" yorumları yapıldı.
Radyo TV Metre verilerine göre Nisan ayında en çok çalan şarkılar arasında birinciliğe yükselen 'Katakulli' için "Radyolarda Ayşe rüzgarı esti" yorumları yapıldı.
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